На первых матчах протестируют все системы жизнеобеспечения «Самара Арены»

В преддверии первого тестового матча на «Самара Арене» о своих ожиданиях и впечатлениях от игры «Крылья Советов» — «Факел» с www.KC-CAMAPA.ru поделился врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов , сообщает ФК «Крылья Советов».

«Согласно требований по безопасности новые стадионы загружаются поэтапно. Первый тестовый матч будет проходить при 30% загрузке стадиона — реализовано 15 тысяч билетов. В первую очередь, забронированы билеты для наших самых преданных болельщиков — обладателей абонементов. Им покупать билеты не нужно — достаточно показать на входе свой абонемент. Такой подход будет применяться и на всех последующих матчах. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить тех болельщиков ФК «Крылья Советов», которые всегда поддерживают команду.

Оставшиеся места, из-за повышенного внимания к первому матчу на новой арене, разлетелись за пять часов. Все это лишний раз говорит о том, что Самара по-настоящему футбольный город. И новый стадион настоящий подарок для многочисленных самарских болельщиков.

В самое ближайшее время мы опубликуем билетную программу на матч 6 мая, где в свободной продаже будет значительно больше билетов.

Не сомневаюсь, что в этот раз мы установим новый рекорд посещаемости не только в ФНЛ (сейчас он составляет 24 500), но и обновим рекорд посещаемости самарской арены в XXI веке.

Сейчас перед организаторами матчей стоит задача протестировать все системы жизнеобеспечения стадиона и все сервисы, предоставляемые болельщикам. При подготовке учитывается много нюансов — от транспортной логистики и прохождения зрителями контроля доступа на стадион, до организации камер хранения и навигации на арене.

Круглосуточно ведутся работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории: на парковках завершается укладка асфальта, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, в ближайшие дни будет завершена установка ограждения и контрольно-пропускных пунктов. На завершающей стадии находятся работы и по подготовке «последней мили»: на 100% готовы инженерные коммуникации, пожарные системы, завершается монтаж системы автоматического полива и электроснабжения, смонтированы числовые стелы и павильоны.

Мы просим самарцев и гостей города с пониманием отнестись к тем рабочим моментам, которые будут сопровождать тестовые мероприятия. «Самара Арена» наш новый дом и от всех нас зависит, насколько он будет готов к приему гостей. Станьте частью команды, готовьтесь к ЧМ-2018 вместе с нами!», — сказал Александр Фетисов.

В связи с большим спросом появились случаи спекуляции билетов на матч «Крылья Советов» — «Факел». Болельщиков просят сообщать о подобнвх случаях по электронному адресу: press@ks-samara.com.

Свои впечатления и отзывы о тестовых матчах можно оставить в специальном разделе города-организатора в ВК, на своей стене с хэштегом #СамараАренаОтзыв или в твитере #СамараАренаОтзыв.