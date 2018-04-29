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На второй тестовый матч в Самаре перед ЧМ-2018 реализована 31 тысяча билетов
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На второй тестовый матч в Самаре перед ЧМ-2018 реализована 31 тысяча билетов 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
Фото: ТРК Губерния
На второй тестовый матч стадиона «Самара Арена», который примет игры чемпионата мира 2018 года, уже реализована 31 тысяча билетов, информирует "РИА Новости" со ссылкой на департамент по информационной политике администрации Самарской области.
Второй тестовый матч на «Самара Арене» пройдет 6 мая в рамках 37-го тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Кубанью».
Первый тестовый матч на «Самара Арене», вместимость которой составляет 45 тысяч зрителей, прошел 28 апреля и собрал около 15 тысяч болельщиков.
"Самара Арена" примет четыре встречи группового этапа, а также по одному матчу в рамках 1/8 и 1/4 финала турнира.
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