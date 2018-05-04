После первого тестового матча на «Самара Арене» на горячую линию поступило около сотни обращений

По итогам работы «горячей линии» после первого матча на «Самара Арене» поступило около сотни обращений, сообщают организаторы.

Среди предложений, которые высказали звонившие: перенос остановки трамвая S5 с ул. Полевой на ул. Осипенко (так на него удобнее пересаживаться с метро), устройство парковки для личного транспорта ближе к стадиону, проезд части автобусов до аэропорта через Красную Глинку и обустройство выходы на ул. Демократической через ул. Дальнюю.

Эти предложения находятся в стадии рассмотрения.

Напомним, что после второго тестового матча по многоканальному телефону 8 (846) 200-01-27 будет вновь организован сбор конструктивных предложений и отзывов. Поделиться ими также можно будет, отправив письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city. Также рекомендуется помечать отзывы о тестовых матчах в социальных сетях хештегом #СамараАренаОтзыв. Все обращения будут обобщены и учтены в ходе подготовки к играм ЧМ-2018 в Самаре.