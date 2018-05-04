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После первого тестового матча на «Самара Арене» на горячую линию поступило около сотни обращений
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После первого тестового матча на «Самара Арене» на горячую линию поступило около сотни обращений 

Волга Ньюс 43 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
По итогам работы «горячей линии» после первого матча на «Самара Арене» поступило около сотни обращений, сообщают организаторы.
Среди предложений, которые высказали звонившие: перенос остановки трамвая S5 с ул. Полевой на ул. Осипенко (так на него удобнее пересаживаться с метро), устройство парковки для личного транспорта ближе к стадиону, проезд части автобусов до аэропорта через Красную Глинку и обустройство выходы на ул. Демократической через ул. Дальнюю.
Эти предложения находятся в стадии рассмотрения.
Напомним, что после второго тестового матча по многоканальному телефону 8 (846) 200-01-27 будет вновь организован сбор конструктивных предложений и отзывов. Поделиться ими также можно будет, отправив письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city. Также рекомендуется помечать отзывы о тестовых матчах в социальных сетях хештегом #СамараАренаОтзыв. Все обращения будут обобщены и учтены в ходе подготовки к играм ЧМ-2018 в Самаре.
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