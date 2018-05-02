После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» выступит Ёлка 

В воскресенье, 6 мая, в Самаре пройдет концерт Ёлки. Она выступит на стадионе, который построили для игр чемпионата мира по футболу.
— Развлекательная программа ждет зрителей матча «Крылья Советов» — «Кубань» как до игры, так и после. Певица Ёлка (кстати, ярая фанатка футбола) выйдет на сцену «Самара Арены» сразу по завершении матча, — сообщили организаторы турнира.
Ожидается, что второй тестовый матч станет самым массовым по числу гостей домашним матчем «Крыльев Советов» в XXI веке. Его посетит рекордное количество болельщиков — свыше 40 тысяч человек.
Как прошла первая игра, вы можете посмотреть в нашем репортаже. 63.ru следил за событием в режиме онлайн.