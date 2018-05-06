Проезд в трамвае до «Самара Арены» сделали бесплатным для всех

В воскресенье, 6 мая, в Самаре пройдет второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена». В связи с этим в областной столице скорректировали схему движения общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

— Матч «Крылья Советов» — «Кубань» начнется в 17:00. Из-за пуска скоростного транспорта до стадиона в городе до 23:00 не будут ходить трамваи № 1, 5, 16, 18, 20 и 22. За 4 часа до матча, в 13:00, начнет свою работу трамвай S5, — пояснили в городской администрации. — Проезд на нем будет бесплатным для всех пассажиров.

Время в пути — 50 минут. Новый состав будет выходить на линию раз в 1,5 минуты. Трамвай следует от ж/д вокзала до «Самара Арены» и делает в пути всего 6 остановок: Музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна и Московское шоссе на пересечении с Ташкентской.

Для удобства горожан в областной столице увеличат число троллейбусов на маршрутах № 8 и 19. Жителей Самары просят планировать свой маршрут заранее.