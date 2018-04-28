«Самара Арену» освятили перед тестовым матчем

Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий освятил «Самара Арену» перед стартом первого тестового матча, сообщает kp.ru . Сегодня на стадионе чемпионата мира-2018 пройдет матч 35-го тура ФНЛ, в котором «Крылья Советов» примут «Факел».

Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий освятил стадион «Самара Арена» https://t.co/wcVZXcRD7o pic.twitter.com/dvZQrvVUPA

— КП-Самара (@kpsamara) 28 апреля 2018 г.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).