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Сорокин — о «Ростов Арене»: «Каждый следующий матч проходит лучше предыдущего»
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Сорокин — о «Ростов Арене»: «Каждый следующий матч проходит лучше предыдущего» 

Спорт-Экспресс 18 часов назад
Фото: Самарская газета
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин после второго тестового матча на «Ростов Арене»отметил позитивные изменения в благоустройстве площадки. Напомним, 29 апреля состоялся второй тестовый матч на стадионе, где «Ростов» в рамках 28-го тура РФПЛ встретился с «Тосно»​ (2:0). — Второй тестовый матч на «Ростов Арене» прошел хорошо, отмечены позитивные изменения в плане благоустройства стадиона и организации матча, — цитирует ТАСС Сорокина. — Каждый следующий матч всегда проходит лучше предыдущего, это нормальная практика, хорошо сработали шаттлы, прошла загрузка и выгрузка болельщиков. Если говорить о чаше, то стадион опустел за 10 минут, а прилегающая территория — минут за 30. Отметили для себя несколько технических моментов, но это не более чем рабочие эпизоды.
Первый тестовый матч на арене прошел 15 апреля, «Ростов» в рамках 26-го тура РФПЛ встретился со «СКА-Хабаровск» (2:0) Третий тестовый матч на «Ростов-Арене», в котором хозяева примут «Урал», пройдет 13 мая при полной загруженности стадиона, который вмещает 45 тысяч человек.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Ростоп примет четыре матча группового этапа, а также одну игру 1/8 финала турнира.
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