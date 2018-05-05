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В Самаре 6 мая не будут ходить несколько трамваев
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В Самаре 6 мая не будут ходить несколько трамваев 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
«Так, на период работы трамвая S5 с 11:00 до 23:00 по измененному маршруту будут курсировать трамваи №№ 4, 11, 12, 13, 23, 24, 25. 11-й, 12-й — будут следовать до Северного трамвайного депо, 13-й — до Дома печати, 4-й, 23-ий будут следовать по маршруту Дом печати — ул. Тухачевского, 24-й, 25-й — до 15-го микрорайона. Трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 18, 20, 22 в день второго тестового матча ходить не будут», — говорится в сообщении.
Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Кубанью» начнется в 17:00. После игры на «Самара Арене» выступит певица Елка.
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