В Самаре 6 мая не будут ходить несколько трамваев

«Так, на период работы трамвая S5 с 11:00 до 23:00 по измененному маршруту будут курсировать трамваи №№ 4, 11, 12, 13, 23, 24, 25. 11-й, 12-й — будут следовать до Северного трамвайного депо, 13-й — до Дома печати, 4-й, 23-ий будут следовать по маршруту Дом печати — ул. Тухачевского, 24-й, 25-й — до 15-го микрорайона. Трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 18, 20, 22 в день второго тестового матча ходить не будут», — говорится в сообщении.