Во время тестового матча 6 мая движение транспорта вокруг «Самара Арены» будет ограничено

Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Также с 7.00 5 мая до 23.00 7 июля будет запрещена остановка транспортных средств на участках автомобильных дорог по Волжскому шоссе, улицам Дальняя, Демократическая, Ташкентская, 1-я стадионная, 2-я стадионная, Проезд № 2, Проезд № 6, Проезд № 7, Проезд № 8, Проезд № 9, Проезд № 10.

"Проезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Арена» в период проведения тестового матча на личном автотранспорте запрещен. Автомобили, припаркованные в нарушение правил дорожного движения, будут эвакуированы на специализированные стоянки", — отмечается в сообщении.

Для удобства болельщиков на территории перед Аквапарком (пересечение Московского и Ракитовского шоссе) будет организована специальная парковка для личного транспорта на одну тысячу мест.

Болельщики, которые приедут на тестовый матч 6 мая смогут оставить здесь свои машины и пройти до стадиона «Самара Арена» по пешеходным тротуарам вдоль улиц Волжское шоссе и Арена 2018. Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона Самара Моторс напротив ул. Алма-Атинской.

Госавтоинспекция обращается к гостям и жителям города с просьбой использовать для движения в данном направлении специальные маршруты спортивных соревнований.

Напомним, для доставки зрителей на стадион за четыре часа до начала матча будут запущены автобусы-шаттлы, также специальный маршрут трамвая «Железнодорожный вокзал — Стадион». Данные маршруты будут работать в течение трех часов после окончания матча.

Проход на стадион со стороны улиц Дальней и Ташкентской будет закрыт.

Поход к стадиону «Самара Арена» будет организован со стороны Северной парковки ул. 2-й стадионная, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переход ул. Арена 2018 будет осуществляться по подземному пешеходному переходу