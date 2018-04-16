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Открылась регистрация на «Майскую прогулку»
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Открылась регистрация на «Майскую прогулку» 

The Village 2 часа назад
20 мая в Екатеринбурге пройдет пешая «Майская прогулка». С 16 апреля на официальном сайте открылась регистрация на традиционное уральское событие. Участникам предлагаются три маршрута на выбор: «Классика» — 50 километров, «Юбилейный» — 35 километров и «Шарташская кругосветка» — 18 километров. Стоимость каждого при оплате онлайн до 1 мая составит 200 рублей, при оплате онлайн до 10 мая — 250 рублей, на старте — 300 рублей. Напомним, что «Майская прогулка» — это пешая прогулка по живописным местам Екатеринбурга, которая с 1984 года проводится в уральской столице каждое третье воскресенье мая. Участники стартуют утром и финишируют вечером у главного корпуса УрФУ на Мира, 19, по всему маршруту расставлены контрольные точки, где можно взять воды и отдохнуть. Источник: «Майская прогулка»
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