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Лавров выступает на конференции по безопасности в Москве
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Лавров выступает на конференции по безопасности в Москве 

RT на русском 50 минут назад
Фото: MosDay.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в VII Московской конференции по международной безопасности. RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
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