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Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани
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Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани 

АиФ-Самара 26 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 11 апреля, в Казани совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Москвы в Самару, сообщает 63.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
На борту лайнера находились 85 человек.
Представитель самарского аэропорта пояснил, что причиной для экстренной посадки стали технические работы, проводившиеся на взлетно-посадочной полосе в Международный аэропорт «Курумоч». Работы, связанные с усилением безопасности полетов, начались около 17:15, и завершились в 21:15. В связи с этим были ненадолго задержаны рейсы на вылет и не принимались воздушные суда.
По словам заместителя Куйбышевского транспортного прокурора Виталия Лащенко, вылеты и прилеты временно приостанавливали, чтобы ликвидировать образовавшиеся на взлетно-посадочной полосе лужи. По правилам транспортной безопасности полоса должна оставаться сухой.
С 21:15 Международный аэропорт «Курумоч» работает в штатном режиме.
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