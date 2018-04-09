Пасха: Скобрев в Подмосковье, Брызгалова в Сочи, Роднина в Иране

Мы узнали, как отмечают спортсмены главный православный праздник.

Для многих спортсменов соревновательный сезон сейчас в разгаре, но для пасхальной радости время все равно найдется.

В Сочи стартует чемпионат России среди женских команд по керлингу. Пока соревнования не начались, Анастасия Брызгалова с партнершами по команде выкроили минутку на фото с традиционным пасхальным угощением — крашеными яйцами. Анастасия даже предложила своим подписчикам в Инстаграм догадаться, какое из нескольких разноцветных яиц она выбрала. Впрочем, спортсменка сохраняла интригу недолго и вскоре призналась: «Вскрываем карты. Мое — большое зелёное, без наклеек и рисунков».

С этим почти малахитовым яйцом она запечатлена на следующем фото с геометкой Олимпийский парк, Сочи.

Христос Воскресе! Всех с праздником? здоровья! #пасха #teamKova

Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) 8 Апр 2018 в 1:13 PDT Алексей Волков

В биатлоне сезон только что завершился, и многие спортсмены разъехались по домам.

В Сысерти Свердловской области встретил Пасху олимпийский чемпион Сочи, биатлонист Алексей Волков. К поздравлению он подошел творчески и доверил это доброе дело маленькой дочке Арине. Именно она говорит традиционное пасхальное приветствие «Христос Воскресе» в короткой видеозаписи.

Начало дня удалось а конец вечера тем более) Спасибо @trifanov за компанию! Рад что провел этот день со своей любимой семьей с @zheneva_volkova и Аришей) P. S. Арина Алексеевна на самом деле довольна просто она немного сонная)

Публикация от Alexey Volkov (@vol4ikov) 5 Апр 2018 в 12:00 PDT Татьяна Волосожар

Дома в Москве отмечает Пасху фигуристка Татьяна Волосожар. Ее дочь Анжелика еще слишком мала, чтобы участвовать в приготовлениях к празднику, но на красочные яства она смотрит с явным и нескрываемым любопытством.

Христос Воскресе! С Пасхой Господней! #пасха

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird) 8 Апр 2018 в 1:26 PDT Ирина Роднина

И всё-таки лакомства — далеко не самое главное, что есть в празднике Пасхи. Многие накануне освящали в храме приготовленные куличи и яйца, а кто-то даже посетил богослужение.

Знаменитую фигуристку, а ныне депутата Госдумы Ирину Роднину Пасха застала вдали от России — в командировке в Иране. Несмотря на напряженный рабочий график, бывшая спортсменка посетила православный храм в Тегеране и позднее опубликовала в соцсети небольшой видеофрагмент службы.

«Всех православных со Светлым праздником Пасхи», — подписала Роднина публикацию.

Христос Воскресе! Всех православных со Светлым праздником Пасхи! Служба в Храме в Тегеране, Иран.

Публикация от Роднина Ирина (@irina.rodnina) 8 Апр 2018 в 1:54 PDT Иван Скобрев

Конькобежец Иван Скобрев решил запечатлеть памятный момент, когда священник окроплял его святой водой после освящения пасхальных даров. «С праздником», — прокомментировал он видео из храма в подмосковном селе Уборы.

С ПРАЗДНИКОМ?

Публикация от Ivan Skobrev (@skobrev) 7 Апр 2018 в 2:14 PDT Елена Исинбаева

Тепло поздравила подписчиков и болельщиков двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. Мира, радости и взаимопонимания пожелала она в своем Инстаграм-аккаунте, опубликовав фото с побережья Балтийского моря.

Со Светлой Пасхой дорогие друзья!? Мира, радости, взаимопонимания! Что за место на фото, угадаете Подсказка: место расположено на территории России?

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 8 Апр 2018 в 4:12 PDT Маринато Гилерме

Не остались в стороне от пасхальных поздравлений и футболисты. «Желаю всем добра и счастья в этот день! С праздником Пасхи», — написал в соцсети вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме.

Желаю всем добра и счастья в этот день! С Праздником Пасхи!

Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1) 8 Апр 2018 в 3:40 PDT Несомненно, все празднуют Христово Воскресение по-разному, но для каждого это день значим и символичен как «праздников Праздник» и «Торжество из торжеств».

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