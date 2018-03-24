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СМИ узнали о готовности США выслать российских дипломатов по делу Скрипаля
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СМИ узнали о готовности США выслать российских дипломатов по делу Скрипаля 

РИА Новости 15 часов назад
РИА НОВОСТИ. ТРАМП ГОТОВ ВЫСЛАТЬ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ИЗ США В ОТВЕТ НА ИНЦИДЕНТ В БРИТАНСКОМ СОЛСБЕРИ — БЛУМБЕРГ
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