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Сумасшедшие бармены-бородачи из Волгограда сняли свой второй ролик
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Сумасшедшие бармены-бородачи из Волгограда сняли свой второй ролик 

v1.ru 59 минут назад
Фото: v1.ru
Трое барменов-бородачей из Волгограда сняли свой второй ролик для одного из крупнейших независимых пивных фестивалей Европы — датского Mikkeller Copenhagen Beer Celebration.
В этом году стилистика ролика не изменилась. Волгоградские бармены снова творили в духе «ушанка-балалайка-дикие люди».
— Ролик мы снимали вапреле на протяжении четырех дней, — рассказал V1.ru один из бородачей Андрей Гусев. — После этого еще недели две монтировали, доводили до совершенства. Огромное спасибо нашим друзьям, которые бескорыстно и самоотверженно помогли осуществить задуманное.
Ролик вышел в свет позавчера и всего за два дня успел разлететься по социальным сетям. Сумасшедшие бородачи, рассказывающие о жизни в Волгограде, нравятся всем, кто в силах оценить иронию над самим собой.
Ролик сумасшедших барменов
В новом ролике волгоградских барменов говорится о жизни простой волгоградской семьи, где кроме главы семьи — знатного бородача есть заметная во всех смыслах жена и трое деетй. Среди увлечений волгоградцы: выгуливание плюшевой собаки по улице Чуйкова, катание на «байке» возле интерактивного музея «Россия — моя история», а также танцы. Классические и в стиле модерн.
Впервые волгоградские бармены сняли ролик, получивший название «Олимпийская сборная барменов из России», в прошлом году. Тогда, рассказывали бородачи V1.ru, на это их подтолкнули очень сильное желание попасть на фестиваль в Данию и очень высокие цена на билеты.
— Мы давно мечтали поехать на фестиваль, но входной билет на одного человека стоит около 70 тысяч рублей, — рассказывали волгоградцы V1.ru. — Тогда мы решили попробовать попасть туда бесплатно. Написали организаторам, прикрепили свои короткие ролики из инстаграма, фотографии. Мы хотели, чтобы нас пригласили, и это случилось. Но письмо было примерно такое: «Вы классные, но мы не знаем достаточно ли вы сумасшедшие, чтобы приехать в Данию и познакомиться с нами. Если не слабо — пакуйте чемоданы». А еще попросили снять небольшое видео о том, кто мы вообще такие.
Орагнизаторы фестиваля, судя по всему, уже оценили новый ролик волгоградцев. Его уже опубликовали на всех официальных страницах Mikkeller Copenhagen Beer Celebration в социальных сетях.
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