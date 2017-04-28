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Карл Гуннарссон: Никто не хочет проигрывать со счетом 0-2 в серии
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Карл Гуннарссон: Никто не хочет проигрывать со счетом 0-2 в серии 

Советский спорт 28 апреля 2017
Защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон поделился ожиданиями от второго матча серии плей-офф с «Нэшвиллом».
— Никто не хочет проигрывать со счетом 0-2 в серии. Так что завтра будет важный матч. Мы сделаем все, чтобы сравнять счет в серии перед переездом в Нэшвилл. И давайте забудем о третьем матче пока не сыгран второй.
Мы понимаем, что эта серия отличается от той, чтобы была в первом раунде. Мы хорошо играли в третьем периоде в среду. Так нам и следует играть все 60 минут. Это главное. Надо хорошо стартовать, не удаляться. Они показали, что могут реализовывать большинство, — передает слова защитника «Блюз» официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Нэшвилл» переиграл «Сент-Луис» в первом матче серии со счетом 4:3 и повел в серии. Втором матча пройдет в Сент-Луисе в субботу. Встреча начнется 3:00 по московскому времени.
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