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Более сотни полицейских будет следить за порядком на майские праздники
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Более сотни полицейских будет следить за порядком на майские праздники 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В Петрозаводске начали готовиться к предстоящим масштабным акциям.
20 апреля в мэрии Петрозаводска прошло заседание антитеррористической комиссии, где обсуждались меры по обеспечению безопасности городских объектов, в том числе в период проведения майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.
По информации заместителя начальника полиции УМВД России по Петрозаводску Андрея Лебидки, для обеспечения безопасности участников уличных шествий, посвящённых празднику Весны и Труда, планируется задействовать около ста сотрудников управления. Не менее трёхсот полицейских будут контролировать общественный порядок и 9 мая. Ожидается, что в День Победы в многочисленных памятных акциях и шествии «Бессмертный полк» примут участие более 25 тысяч петрозаводчан.
По материалам: ptzgovorit.ru
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