Более сотни полицейских будет следить за порядком на майские праздники

В Петрозаводске начали готовиться к предстоящим масштабным акциям.

20 апреля в мэрии Петрозаводска прошло заседание антитеррористической комиссии, где обсуждались меры по обеспечению безопасности городских объектов, в том числе в период проведения майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

По информации заместителя начальника полиции УМВД России по Петрозаводску Андрея Лебидки, для обеспечения безопасности участников уличных шествий, посвящённых празднику Весны и Труда, планируется задействовать около ста сотрудников управления. Не менее трёхсот полицейских будут контролировать общественный порядок и 9 мая. Ожидается, что в День Победы в многочисленных памятных акциях и шествии «Бессмертный полк» примут участие более 25 тысяч петрозаводчан.