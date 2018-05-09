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В Красноярске прошёл митинг, посвященный Дню Победы
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В Красноярске прошёл митинг, посвященный Дню Победы 

АиФ Красноярск 22 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс поздравил красноярцев с праздником.
«Каждый год тысячи красноярцев приходят к мемориалу, чтобы почтить память тех, чьей жизнью оплачена Великая Победа. Именно здесь мы с предельной четкостью отмечаем, как велики страдания и жертвы любой войны, как должны мы беречь мир, а для этого укреплять нашу армию, институты государства, поддерживать нашего президента и хранить наше единство. Слава народу-победителю! Вечная память ушедшим! Мира и благополучия каждой красноярской семье!», — сказал Александр Усс. Перед собравшимися выступил и глава Красноярской митрополии, управляющий Красноярской епархией Русской православной церкви Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
Память павших участники митинга почтили минутой молчания. Военнослужащие красноярского гарнизона произвели троекратный ружейный салют. После завершения митинга участники встречи возложили венки и цветы к Вечному огню.
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