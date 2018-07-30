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Президент Зимбабве проголосовал на первых после ухода Мугабе выборах
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Президент Зимбабве проголосовал на первых после ухода Мугабе выборах 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва проголосовал на президентских и парламентских выборах, которые проходят в стране впервые после отставки экс-главы государства Роберта Мугабе, сообщает местная газета Herald.
Свой голос действующий лидер страны отдал в одной из школ города Квекве. Ранее на выборах президента проголосовал Нельсон Чамиза — кандидат от оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» (MDC), который считается главным соперником Мнангагвы.
В Зимбабве в понедельник проходят всеобщие выборы. Жители страны выбирают президента и членов обеих палат парламента. Согласно данным опроса, проведенного форумом Pan African Forum Ltd, около 70% граждан Зимбабве готовы проголосовать за действующего президента Мнангагву, за Чамизу собираются отдать свой голос только 24% респондентов.
Голосование началось в 07.00 по местному времени (08.00 мск). Еще до открытия у входов на ряд участков, в частности в населенных пунктах Мбаре и Кувадзана — пригородах столицы Хараре, образовались очереди из желающих проголосовать.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. До выборов эту должность занял бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства.
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