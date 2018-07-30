В Зимбабве начались президентские и парламентские выборы

ТАСС , 30 июля. Президентские и парламентские выборы стартовали в Республике Зимбабве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Голосование на 10985 избирательных участках началось в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и продлится до 19:00. По данным избирательной комиссии, в нем смогут принять участие более 5,7 млн граждан. Результаты должны быть объявлены 4 августа.

На высший государственный пост африканской страны претендуют 23 кандидата, однако основная борьба развернется между 75-летним действующим президентом Эммерсоном Мнангагвой, возглавляющим правящий «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ЗАНУ— ПФ) и лидером альянса семи оппозиционных партий, сплотившихся вокруг «Движения за демократические перемены» (ДДП), 40-летним Нельсоном Чамисой. Накануне голосования эксперты отмечали, что у соперников примерно равный рейтинг и не исключен второй тур. За места в парламенте Зимбабве поборются представители 55 партий.

Проходящие выборы станут первыми в истории провозгласившей независимость в 1980 году страны, в которых не принимает участие исторический лидер национально-освободительного движения Роберт Мугабе , отстраненный от власти военными в ноябре 2017 года. Поводом для выступления военных тогда послужила отставка Мнангагвы с поста первого вице-президента, решение о которой, как считается, было принято под давлением бывшей первой леди Грейс Мугабе , намеревавшейся наследовать власть у своего супруга. После того, как 93-летний глава государства согласился досрочно сложить полномочия, Мнангагва был приведен к присяге президента, пообещав провести честные выборы, восстановить доверие к правительству республики у стран Запада и добиться снятия санкций, введенных ими против Зимбабве при его предшественнике.

Соперник действующего главы государства также впервые принимает участие в выборах. Чамиса возглавил ДДП после смерти в феврале этого года Моргана Тсвангираи, ранее бывшего главным политическим оппонентом Мугабе и в 2008 году даже опередившего его по количеству голосов, полученных на выборах в первом туре. Противостояние власти и оппозиции тогда обернулось волной политического насилия и кризисом, который удалось урегулировать путем создания коалиционного правительства, в котором Мугабе остался президентом, а Тсвангираи занял специально созданный для него пост премьер-министра. Чамиса стал тогда самым молодым членом кабинета, получив портфель министра информации, связи и технологии.

В день накануне выборов Мнангагва обвинил своего главного оппонента в сговоре с Мугабе. Поводом для обвинений послужили заявления экс-президента, признавшего в ходе специальной пресс-конференции, что не поддерживает ЗАНУ-ПФ и ее нынешнего лидера, а собирается голосовать за одного из 22 других кандидатов.