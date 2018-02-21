Новый Шелковый путь Китая достиг Латинской Америки

Москва, 21 февраля — «Вести. Экономика» Резкий геоэкономический сдвиг произошел в прошлом месяце в чилийской столице Сантьяго на второй министерской встрече Форума экономического и торгового сотрудничества Китая и 33 членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Во время своего выступления министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что вторая по величине экономика в мире и Латинская Америка должны объединить усилия для поддержки свободной торговли. Приоритетным является ∎противодействие протекционизму∎ и ∎создание открытой мировой экономики∎, отметил он. После призыва к странам региона принять участие в крупной ноябрьской выставке в Китае, Ван И озвучил ключевую мысль: Латинская Америка должна сыграть ∎значимую∎ роль в ∎новом Шелковом пути∎, известном как инициатива ∎Один пояс, один путь∎ (BRI). Латиноамериканская часть BRI, скорее всего, не будет такой же амбициозной, как проект в Евразии. Тем не менее, четко прослеживается заинтересованность Пекина в создании инфраструктурной сети по всему южноамериканскому континенту и Карибскому бассейну. В ближайшее время, как ожидается, в этой сфере должно быть подписано большое количество новых сделок. Стратегическая цель — строительство прямых транспортных линий, которые сойдутся на тихоокеанском побережье Южной Америки, а затем соединятся морским маршрутом с китайским побережьем. Китайцы это называют ∎тихоокеанским морским шелковым путем∎.

В прошлом году китайские банки и компании инвестировали в латиноамериканский регион $23 млрд, самый большой скачок с 2010 г. И все главным образом в линейные перевозки. Предсказуемо, Бразилия (член БРИКС ) является крупнейшим получателем китайских инвестиций. Только за последние 10 лет Поднебесная вложила в эту латиноамериканскую страну около $46 млрд, плюс более $10 млрд на поглощения. В БРИКС, помимо Бразилии и Китая, также входит Россия, Индия и ЮАР. Следует отметить, что до середины 2010 г., Бразилия была очень дорогой страной. Затем по причине обменного курса или обесценивания компаний цены резко упали. Большие бразильские группы сильно пострадали также из-за масштабного коррупционного расследования ∎Операция автомойки∎. Инфраструктурная отрасль сильно зависела от государственных средств, которые неожиданно иссякли. После этого последовала приватизационная лихорадка, которой выгодно воспользовались китайские, американские и европейские корпорации. Китай уже сегодня является крупнейшим торговым партнером Бразилии, Аргентины, Чили и Перу. Другие, по всей видимости, очень скоро присоединятся к ним. Это связано не только с импортом Китая таких товаров, как железная руда, соя и кукуруза, но и с тем, что базирующийся в Пекине Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций активно расширяет кредитование.

Генеральный план Китая для латиноамериканской торговли и инвестиций соответствует формуле ∎1+3+6∎, озвученной председателем КНР Си Цзиньпином в июле 2014 г. на саммите БРИКС в Бразилиа:

∎1∎ относится к самому плану сотрудничества, в рамках которого на различные проекты с 2015 по 2019 гг. Пекин планирует потратить $250 млрд в виде прямых инвестиций и около $500 млрд на торговлю.

∎3∎ — ключевые направления сотрудничества: торговля, инвестиции и финансы.

∎6∎ отражает приоритетные области сотрудничества: энергетика и ресурсы, инфраструктурное строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, научные и технологические инновации, наряду с информационными технологиями.