Россия заплатила штраф МОК

Россия выплатила Международному олимпийскому комитету (МОК) штраф в размере 15 млн долларов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник.

Штраф в размере 15 млн долларов был наложен 5 декабря вместе с другими санкциями МОК в отношении России. МОК временно приостановил членство ОКР, запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под российским флагом, снял Александра Жукова с должности главы ОКР и запретил Виталию Мутко появляться на Играх пожизненно.

Как сообщает RT, уплата штрафа является одним из критериев при решении вопроса о восстановлении ОКР в правах перед церемонией закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.