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Россия заплатила штраф МОК
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Россия заплатила штраф МОК 

Рамблер 21 февраля 2018
Россия выплатила Международному олимпийскому комитету (МОК) штраф в размере 15 млн долларов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник.
>> Мутко пообещал заплатить МОК миллионы долларов
Штраф в размере 15 млн долларов был наложен 5 декабря вместе с другими санкциями МОК в отношении России. МОК временно приостановил членство ОКР, запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под российским флагом, снял Александра Жукова с должности главы ОКР и запретил Виталию Мутко появляться на Играх пожизненно.
Как сообщает RT, уплата штрафа является одним из критериев при решении вопроса о восстановлении ОКР в правах перед церемонией закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.
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