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В Лесосибирске задержан разбойник, напавший на таксиста
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В Лесосибирске задержан разбойник, напавший на таксиста 

РИА «ФедералПресс» 26 февраля 2018
Фото: ДЕЛА.ru
Как рассказал водитель, неизвестный молодой мужчина, которого он подвозил, под угрозой расправы потребовал у таксиста отдать ему деньги и сотовый телефон. Водителю удалось выскочить из автомобиля. Парень пересел за руль и скрылся.
В тот же день экипаж ДПС обратил внимание на машину, двигавшуюся с превышением скорости. На требование остановиться водитель не отреагировал. После преследования автомобиль, угнанный молодым человеком, был остановлен в Енисейском районе. Задержан был 19-летний житель Лесосибирска, ранее судимый.
Было возбуждено уголовное дело о разбое, ведется следствие.
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