В Лесосибирске задержан разбойник, напавший на таксиста

Как рассказал водитель, неизвестный молодой мужчина, которого он подвозил, под угрозой расправы потребовал у таксиста отдать ему деньги и сотовый телефон. Водителю удалось выскочить из автомобиля. Парень пересел за руль и скрылся.

В тот же день экипаж ДПС обратил внимание на машину, двигавшуюся с превышением скорости. На требование остановиться водитель не отреагировал. После преследования автомобиль, угнанный молодым человеком, был остановлен в Енисейском районе. Задержан был 19-летний житель Лесосибирска, ранее судимый.

Было возбуждено уголовное дело о разбое, ведется следствие.