Ещё
Марокко — главный фаворит в борьбе за проведение ЧМ-2026
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марокко — главный фаворит в борьбе за проведение ЧМ-2026 

Soccer News 28 февраля 2018
Фото: Soccer News
Чемпионат Мира-2026 может пройти в Марокко.
Сообщается, что африканская страна является главным претендентом на проведение мундиаля. Напомним, что совместную заявку подавали Канада, Мексика и США.
Страна-зозяйка определится в мае 2020 года.
Soccer News: последние новости
"Витория Сетубал" и "Портимоненсе" сильнейшего не выявили "Ювентус" интересуется нападающим "Манчестер Юнайтед" Вернблум высказался против внедрения системы видеоповторов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России7
Новая «бомба» для России от WADA18
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
00:54
Россия получила еще две медали Паралимпиады
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение