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Марокко — главный фаворит в борьбе за проведение ЧМ-2026
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Марокко — главный фаворит в борьбе за проведение ЧМ-2026
Soccer News
28 февраля 2018
Фото:
Soccer News
Комментарии
Чемпионат Мира-2026 может пройти в Марокко.
Сообщается, что африканская страна является главным претендентом на проведение мундиаля. Напомним, что совместную заявку подавали Канада, Мексика и США.
Страна-зозяйка определится в мае 2020 года.
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