Марокко — главный фаворит в борьбе за проведение ЧМ-2026

Чемпионат Мира-2026 может пройти в Марокко.

Сообщается, что африканская страна является главным претендентом на проведение мундиаля. Напомним, что совместную заявку подавали Канада, Мексика и США.

Страна-зозяйка определится в мае 2020 года.