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Никита Трегубов: Отец Дукурсов когда меня видит, отворачивается
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Никита Трегубов: Отец Дукурсов когда меня видит, отворачивается 

Советский спорт 1 марта 2018
— С Дукурсами у меня всегда были нормальные отношения. Не было ни конфликтов, ничего такого. Ко мне подошел президент федерации скелетона Латвии и сказал, что я молодец и чтобы ни на что не обращал внимания, у каждого своя точка зрения. Точно также и братья Дукурсы меня поздравили, они умеют проигрывать, нормально общаются, разговаривают без проблем. С их отцом я не имею никаких отношений. Когда видит меня, отворачивает голову. Наверное, после этого результата он меня еще больше невзлюбил, — сказал Трегубов.
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