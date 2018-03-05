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Полиция остановила стреляющий свадебный кортеж в Красноярске
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Полиция остановила стреляющий свадебный кортеж в Красноярске 

Авторамблер 5 марта 2018
Фото: Авторамблер
Свадебную колонну удалось остановить в центре города. На место прибыли оперативники, которые обнаружили в одном из автомобилей газовый пистолет с пятью патронами и тремя резиновыми пулями, а также шесть травматических патронов, шесть патронов ограниченного поражения и один магазин.
Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Красноярскому краю, в отношении двух мужчин полицейские составили два административных протокола по статье 20.8 КоАП РФ за нарушение правил хранения оружия и патронов.
Кроме того, еще двух водителей автомобилей кортежа привлекли к ответственности за нарушение правил тонировки. Штраф за неправильную тонировку, напомним, составляет 500 рублей.
Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
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