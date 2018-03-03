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Более 700 подъездов отремонтируют в Химках до конца года
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Более 700 подъездов отремонтируют в Химках до конца года 

Агентство «Москва» 3 марта 2018
Фото: РИАМО
Более 700 подъездов отремонтируют в Химках в 2018 г. в рамках региональной программы «Мой подъезд». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В Химках стартовала региональная программа «Мой подъезд». В рамках проекта жители смогут самостоятельно выбрать дизайн подъездов и определить объем ремонтных работ. Первый этап — согласование работ на общих собраниях собственников многоквартирных домов, которые пройдут с 1 по 31 марта. Всего в этом году в рамках программы в городском округе отремонтируют больше 700 подъездов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что программа «Мой подъезд» основана на полном взаимодействии с жителями. На общем собрании собственников химчане определяют объем работ, выбирают цвет стен и элементы благоустройства. Каждое пожелание жителей фиксируют специалисты отдела по работе с населением.
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