Более 700 подъездов отремонтируют в Химках до конца года

Более 700 подъездов отремонтируют в Химках в 2018 г. в рамках региональной программы «Мой подъезд». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В Химках стартовала региональная программа «Мой подъезд». В рамках проекта жители смогут самостоятельно выбрать дизайн подъездов и определить объем ремонтных работ. Первый этап — согласование работ на общих собраниях собственников многоквартирных домов, которые пройдут с 1 по 31 марта. Всего в этом году в рамках программы в городском округе отремонтируют больше 700 подъездов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что программа «Мой подъезд» основана на полном взаимодействии с жителями. На общем собрании собственников химчане определяют объем работ, выбирают цвет стен и элементы благоустройства. Каждое пожелание жителей фиксируют специалисты отдела по работе с населением.