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В Орловской области стал известен победитель водного конкурса
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В Орловской области стал известен победитель водного конкурса 

РИА 57 7 марта 2018
Фото: РИА 57
Лучшим водным проектом Российского национального юниорского водного конкурса Орловской области стало «Исследование современных и народных способов очистки водопроводной воды».
Победителями стали ученики 10 класса гимназии Болхова Виктория Сурова и Евгения Фандеева. Проект будет представлен на национальном этапе конкурса. Также призёрами стали Ольга Кобылкина из Залегощенской школы №1», Александр Маричев из Знаменской ООШ Колпнянского района.
В Водном конкурсе приняли участие региональные исследовательские проекты, посвященные экологическим проблемам водных объектов Орловской области. Всего было подано 68 заявок в двух номинациях: «Водные проекты» и «Начинающие журналисты пишут о воде».
Во второй номинации победителем стала Екатерина Ермакова из МБУДО «Детско-юношеский центр» школы №1 Мценска. На втором месте Ксения Горбунова из Жудерской школы Хотынецкого района, третье стала Ольга Мыльникова из МБУДО «Детско-юношеский центр» школы №1 Мценска.
Организатор конкурса Автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга экологических проектов».
Сообщение В Орловской области стал известен победитель водного конкурса появились сначала на РИА 57.
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