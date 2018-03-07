В Орловской области стал известен победитель водного конкурса

Лучшим водным проектом Российского национального юниорского водного конкурса Орловской области стало «Исследование современных и народных способов очистки водопроводной воды».

Победителями стали ученики 10 класса гимназии Болхова Виктория Сурова и Евгения Фандеева. Проект будет представлен на национальном этапе конкурса. Также призёрами стали Ольга Кобылкина из Залегощенской школы №1», Александр Маричев из Знаменской ООШ Колпнянского района.

В Водном конкурсе приняли участие региональные исследовательские проекты, посвященные экологическим проблемам водных объектов Орловской области. Всего было подано 68 заявок в двух номинациях: «Водные проекты» и «Начинающие журналисты пишут о воде».

Во второй номинации победителем стала Екатерина Ермакова из МБУДО «Детско-юношеский центр» школы №1 Мценска. На втором месте Ксения Горбунова из Жудерской школы Хотынецкого района, третье стала Ольга Мыльникова из МБУДО «Детско-юношеский центр» школы №1 Мценска.

Организатор конкурса Автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга экологических проектов».