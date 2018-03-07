Планы ЮАР по экспроприации земли нервируют рынки 

Москва, 7 марта — «Вести. Экономика». Планы властей Южной Африки по экспроприации земли без компенсации вызвали нервозность на рынках, но этот процесс, вероятно, будет принят рациональным образом, сказал глава среды Goldman Sachs в Африке.
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"Мы не можем предсказать, как будет происходить этот процесс, поэтому на рынке возникает определенная нервозность", — сказал на конференции в Кейптауне директор Goldman Sachs Колин Коулман. В июле 2017 года власти Южной Африки предложили разрешить экспроприацию земли без компенсации, если она «необходима и неизбежна», как заявлял тогдашний президент ЮАР Джейкоб Зума. Как писали «Вести. Экономика», президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума в телевизионном обращении к нации в середине февраля 2018 года заявил о том, что уходит в отставку. Джейкоб Зума сложил с себя полномочия президента ЮАР после призыва к уходу в отставку со стороны правящей партии страны, Африканского национального конгресса. В Африканском национальном конгрессе заявили о том, что «приветствуют решение товарища Зумы». Джейкоб Зума занимал пост президента ЮАР с 2009 г. При его президентстве Южно-Африканская Республика в 2011 году присоединилась к блоку стран БРИКС. В последние несколько лет репутация Зумы в ЮАР заметно пострадала из-за подозрений в соучастии в ряде коррупционных скандалов. По данным ряда опросов, уровень его популярности в стране в 2017 году упал до самого низкого уровня с начала президентства.