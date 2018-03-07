Планы ЮАР по экспроприации земли нервируют рынки

Москва, 7 марта — «Вести. Экономика». Планы властей Южной Африки по экспроприации земли без компенсации вызвали нервозность на рынках, но этот процесс, вероятно, будет принят рациональным образом, сказал глава среды Goldman Sachs в Африке.

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