«Снова болид?»: очередная яркая вспышка озарила ночное небо над Южным Уралом

Поздно вечером 6 марта жители Челябинска и области заметили очередной светящийся объект в темном небе. По разным данным от очевидцев, яркая синяя вспышка озарила всё вокруг около 23:00. Другие сообщают, что нечто пролетело по небу над Челябинском около 00:05. Необычное явление попало в кадр камер наружного наблюдения:

Над Челябинском летают болиды

— В Ленинском районе только 7 марта в 0:05 пролетело что-то очень похожее на метеорит, — написала нам челябинка Елена. — Секунд 5 светилось и погасло. Что это? То же самое заметили и жители Свердловской области. Как сообщают наши коллеги на e1.ru, всё случилось примерно в 23:00. Светящийся объект был хорошо виден как в Екатеринбурге, так и в других городах региона. Яркую вспышку наблюдали жители Талицы, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского. Некоторые очевидцы сообщили, что слышали в воздухе взрывы.