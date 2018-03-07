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«Снова болид?»: очередная яркая вспышка озарила ночное небо над Южным Уралом
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«Снова болид?»: очередная яркая вспышка озарила ночное небо над Южным Уралом 

74.ru 7 марта 2018
Фото: 74.ru
Поздно вечером 6 марта жители Челябинска и области заметили очередной светящийся объект в темном небе. По разным данным от очевидцев, яркая синяя вспышка озарила всё вокруг около 23:00. Другие сообщают, что нечто пролетело по небу над Челябинском около 00:05. Необычное явление попало в кадр камер наружного наблюдения:
Над Челябинском летают болиды
— В Ленинском районе только 7 марта в 0:05 пролетело что-то очень похожее на метеорит, — написала нам челябинка Елена. — Секунд 5 светилось и погасло. Что это? То же самое заметили и жители Свердловской области. Как сообщают наши коллеги на e1.ru, всё случилось примерно в 23:00. Светящийся объект был хорошо виден как в Екатеринбурге, так и в других городах региона. Яркую вспышку наблюдали жители Талицы, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского. Некоторые очевидцы сообщили, что слышали в воздухе взрывы.
Над Челябинском летают болиды2_2018-03-07  Такую же вспышку жители Челябинской области наблюдали и в минувшие выходные — в ночь на 3 марта. Позже это явление объяснил инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев. По его мнению, необычное свечение и яркая вспышка были следом от полёта суперболида. В этом году исполнилось пять лет челябинскому метеориту. Благодаря этому наш регион получил новую мировую известность. Предприниматели, учёные и простые горожане ломали голову, как заработать на уникальном «привете из космоса». 74.ru собрал самые популярные идеи и выяснил, принесли ли они космические деньги.
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