Великий российский файрвол: зачем Россия подготовилась к отключению от Интернета

Советник президента по вопросам интернета Герман Клименко заявил, что Россия готова к отключению интернета, об этом сообщил канал RT. К такому развитию событий наша страна начала готовится несколько лет назад — в 2015 году было проведено несколько экспериментов по моделированию отключения России от Интернета. Чтобы защитить граждан страны от подобного развития событий программой «Цифровая экономика» предусмотрен ряд технический мероприятий. С одной стороны, он позволит функционировать интернету при отключении России от Глобальной сети, с другой стороны, в случае необходимости, Россия сможет сама отключиться.

Базисом функционирования интернета является система адресного пространства и маршрутизации трафика. Когда пользователь интернета вводит буквенное имя сайта в поле «Адрес», браузер запрашивает у DNS-сервера, какому цифровому IP-адресу соответствует буквенное название домена. Эта информация хранится в 13 корневых DNS-серверах, у которых есть большое количество копий по всему миру, в том числе в России. Они необходимы, чтобы ускорить время, необходимое на получение ответа на запрос пользователя. Если DNS-сервер будут расположен в другой стране, то время ответа будет значительным, а это повлияет на загрузку сайта. В этой связи Россия будет пытаться сохранить работу адресного пространства.

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За распределение адресного пространства отвечает международная корпорация ICANN. А обновление записей в реестре DNS с августа 2016 года делает ее дочерняя не коммерческая компания Public Technical Identifiers (PTI), зарегистрированная в штате Калифорния. Государство планирует создает реестр IP-адресов, который будет автоматически проверять их наличие в базе голландской компании RIPE NCC.

Если из этой базы пропадут российские адреса, то Рунет не будет функционировать минимум сутки. По плану мероприятий программы «Цифровая экономика» уже в 2019 году в России должна будут появится система, замещающая корневые DNS-сервера. Она нужна, чтобы защитить все сайты, работающие в национальной доменной зоне от отключения. Теперь все обновления DNS, приходящие от международной корпорации ICANN, будут модерироваться российскими серверами. Замещающие корневые DNS-сервера будут расположены в разных регионах страны. Главная их цель — сохранить работоспособность сайтов, расположенных в национальной доменной зоне, в случае, если будут предприняты попытки нарушить их работоспособность.

Однако, есть еще одна проблема. Дело в том, что основные точки маршрутизации интернет-трафика — это Франкфурт, Стокгольм и Амстердам. Из-за этого периодически возникает ситуация, когда два российских оператора начинают передавать друг другу потоки информации через зарубежные точки обмена трафиком.

И если Россию отключат от глобальной Сети, то проход трафика между провайдерами будет прерван, а значит многие сайты не будут доступными.

Замкнуть большую часть российского трафика в стране планируется в соотвествии с разделом «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика».

Согласно данным документа к 2020 году доля внутреннего трафика российского сегмента сети интернет, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна снизиться до 5%. Сейчас этот показатель составляет 60%. Чтобы говорить о готовности к отключению от глобальной сети, все описанные мероприятия должны быть уже закончены. Если Герман Клименко прав, получается вышеописанные показатели удалось выполнить раньше установленного срока.

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Конечно, отключение нашей страны от глобальной сети — возможно. Но это скорее теория. Для этого нужно, чтобы все страны разом, сговорившись, решили отрезать Россию от Интернета. А это практически невозможно. Но к гипотетической возможности выключения мы подготовились. Деньги, потраченные на защиту Россию от отключения от глобальной Сети, будут израсходованы не зря. Дело в том, что новая схема маршрутизации трафика позволит изменить подходы к блокировке противозаконный сайтов. Сейчас фильтрацию осуществляют сами интернет-провайдеры, выгружая данные из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора . Из-за технического оснащения некоторые региональные провайдеры блокируют сайты полностью, а не конкретный адрес. При изменении маршрутизации сети блокировку можно будет делать в точках обмена трафика — централизованно. И лишние сайты не будут заблокированы, и обойти блокировку будет не так просто.

Некоторые восприняли сообщение Германа Клименко как сигнал о скором самоотключении России. Однако, ожидать, что Россия сама захочет себя изолировать от остального мира — глупо. Интернет сейчас является важный составляющей ведения международного бизнеса и выключить нашу страну от глобальной сети — это опустить железный занавес и прекратить приток иностранных инвестиций в нашу страну. Почти все виды бизнеса сегодня зависимы от Интернета. А значит мы просто защищаем нашу страну от потенциальной опасности.

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