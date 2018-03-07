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В Fortnite Battle Royale введут новый режим
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В Fortnite Battle Royale введут новый режим 

GameGuru 7 марта 2018
Фото: GameGuru
В течение ограниченного времени в нем смогут принимать участие игроки, которые захотят сражаться в формате «5 команд по 20 человек».
Режим станет доступен 8 марта. Epic Games продолжают вводить различные игровые новинки в рамках 3 сезона. До этого был режим Solid Gold, когда игроки находили в сундуках только легендарное золотое оружие. Следующим в очереди стоит слегка измененный режим 50 на 50, который ранее запускали в декабре и Blitz Mode — привычные матчи, только короче по времени.
Если все эти развлечения от Epic Games вам не по душе или вы просто хотите чего-то остросюжетного, то обратите внимание на состязание, которое 10 марта проведет наш родной стример с GameGuru Александр Invul1 Лапин.
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