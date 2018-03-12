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AirPods с шумоподавлением могут выйти в 2019 году
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AirPods с шумоподавлением могут выйти в 2019 году 

iPhones.ru 12 марта 2018
Фото: iPhones.ru
AirPods с шумоподавлением могут выйти в 2019 годуСлухи относительно нового поколения AirPods не прекращаются. Новую порцию данных опубликовали аналитики Barclays.
Согласно их информации, новые наушники выйдут в 2019 году. И в них, внимание, появится система шумоподавления.
Как правило, такая технология используется только в больших наушниках (накладных или полноразмерных). Поэтому такая функция в AirPods может стать ещё одним немаловажным поводом для покупки.
Тем более, что не так давно им предвещали защиту от воды и встроенный сопроцессор для работы «Привет, Siri». Интересно будет посмотреть на такое устройство вживую. Любопытно, сохранят ли они прежний компактный размер.
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