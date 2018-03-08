Посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырёва — о Ростове и Неймаре

Главный посол ЧМ-2018 — о помощи Неймара, промывке мозгов и потрясающем стадионе «Бомбонера».

Виктория Лопырёва — посол ЧМ-2018. За последний месяц она продвигала наш мундиаль на четырёх континентах. Чтобы понять её работу, обозреватель «Чемпионата» провёл с ней один день в Ростове-на-Дону. Менее чем за 24 часа Виктория успела многое.

1. Провести экскурсию по новому аэропорту города. 2. Запланировать и перенести съёмку со стадиона. 3. Дать интервью Петеру Шмейхелю. 4. Сняться в фильме BBC. 5. Приехать на детский футбольный турнир и вручить подарки участникам. 6. Провести пресс-конференцию для местных СМИ. 7. Встретиться с мальчиком Никитой, нуждающимся в операции, и передать ему материальную помощь. 8. Дать это эксклюзивное интервью «Чемпионату».

— Ваш маршрут за последний месяц? — Марокко, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Дубай, Судан, Москва, а теперь мы в Ростове-на-Дону.

— Надеюсь, копите бонусные мили? — Конечно. У меня карты разных авиакомпаний. Иногда мили трачу на благотворительность, иногда — на себя.

— Что вы делали во всех этих городах? — У меня есть график с официальными мероприятиями. Всё расписано начиная с трапа самолёта: стадионы, школы, федерации, интервью. Сначала я была послом ЧМ-2018 от Ростова. Теперь я ещё первая женщина — посол ФИФА. Сопровождаю тур Кубка мира по 145 странам. Хотя не во все я успею заехать. Призываю туристов посетить ЧМ-2018, рассказываю о нашей стране. Я же ещё первая россиянка — посол программы ООН . За рубежом об этом знают и устраивают невероятный приём.

— Невероятный? — Люди просто обнимали меня на улице в Аргентине. Охрана не понимала, как реагировать. Я уже получила приглашение вернуться. Даже шутили, что сделают из меня аргентинского политика: «У нас была Эва де Перон, а будет Виктория де Перон». За три дня меня позвали на все местные каналы.

— По ходу матчей вас показывали в трансляции. — Я была на стадионе «Бомбонера», где играет «Бока Хуниорс». Пробирает до мурашек! Кровь пульсирует по всему стадиону! Дело не только в игре, но и в болельщиках. Даже в период карнавалов не было ни одного свободного места. И так поют, что завораживает. Мечтаю, чтобы у нас была такая атмосфера на ЧМ-2018.

— У вас в социальных сетях бразильская аудитория — самая многочисленная после российской. Как так? — Да, удивительно. Ведь я до этого не была там. Причём бразильских подписчиков не сильно меньше, чем российских. Соотношение 10 к 8! Я обязана была посетить эту страну и оказалась поражена.

— Чем? — Вся Бразилия живёт одной игрой. Сумасшедший музей футбола. Такое поклонение — потрясающе! С коллегами из бразильской конфедерации обсудили то, какое наследство даёт мундиаль, какой экономический эффект от туризма.

— Насколько искажено у иностранцев представление о России? — Отсутствие информации порождает страхи. Объясняю, что в нашей стране такие же люди. Мы тоже улыбаемся, тоже готовы подсказать дорогу заблудившимся. А от таких мелочей зависит, вернутся ли эти туристы в нашу страну и что расскажут своим знакомым о России. Иностранцы ведь не представляют, как выглядит Ростов. Спрашивают меня, нужно ли брать сюда летом тёплую шапку. Удивляются, что будут бесплатные поезда, что не нужна виза при наличии билета и фан-id.

— За последнее время вы общались с Пирло, Гвардиолой, Фергюсоном, Роналдиньо, Видалем… С кем познакомились ближе всего? — Неймар — классный парень. Сразу поддержал нашу программу под ЧМ-2018 «Ноль дискриминации». Он и в Бразилии много занимается благотворительностью. Дрогба, Погба и все остальные являются ролевыми моделями для своих поклонников. ЧМ-2018 без дискриминации — послание их аудитории.

— Только что ребята с BBC хвалили ваш английский. Занималась им? — Это был один из моих любимых предметов в школе. Спасибо учительнице Татьяне Карповне. Сейчас ещё помогает постоянная практика. А вообще, я быстро учу языки. Достаточно 3-4 месяца пожить в стране — и говорю по-испански или по-итальянски. Завидую тебе, что знаешь португальский.

— Английские СМИ действительно настроены враждебно к ЧМ-2018? — Наша страна сейчас под прицелом. Не всегда к нам относятся позитивно. Задача таких людей, как я, растопить этот лёд. Пускай политики решают свои вопросы, а мы налаживаем отношения среди обычных любителей футбола, показываем, что Россия вполне гостеприимна и открыта.

— Самый адский день из последних? — После Рио был Дубай. Тяжело перестроиться на часовые пояса. Прилетели вечером, а в 8:00 нужно было встречать в аэропорту самолёт с кубком мира. Целый день шли пресс-конференции и пресс-подходы. Сделали проекцию кубка мира на самое большое здание планеты. Всё без передышки и на 12-сантиметровых каблуках. Закончили только в час ночи. В 2:00 я легла, а в 4:00 надо было вставать, собирать чемодан и вылетать в Судан. Туда летели четыре часа, и уже у трапа самолёта прошла пресс-конференция, а затем мы отправились в школу с кубком мира. Из Судана я улетала ночью, и там были трудности — забыли подписать какую-то бумагу, чтобы нас выпустили. Я уже едва не плакала. Очень хотелось домой.

— Жесть. — Тяжело, когда у тебя выбор: сходить в душ или поесть. Я в таких случаях выбираю первое. Времени нет ни на что. Ты же видишь, как мы общаемся между мероприятиями. Люди, которые начинают работать в моей команде, поражаются: «Вика, со стороны кажется, что ты просто ходишь и улыбаешься. А оказывается, выходных не бывает месяцами». Мой выходной — это 11 часов перелёта в самолёте. Многие же просто смотрят «Инстаграм» и видят красивую картинку, не понимая, что за этим стоит.

— Вы спите по три часа в день, нет времени на личную жизнь, доброго слово никто не скажет. Зачем всё это нужно? — От известности нет никакого толка, если не можешь её использовать для помощи людям. Хочется созидать. Продвижение ЧМ-2018 — это большой шаг для цивилизованного будущего наших детей в России.

— Достойная цель, чтобы заниматься ей по восемь часов в день. А зачем нужно мучить себя без перерыва? Могли бы уйти в глянец и зарабатывать на спонсорах духов и часов. — Это единственный чемпионат мира в России, который мы с тобой застанем. Было бы преступлением не помочь своей стране. У всех своя зона ответственности. Я представляю ЧМ-2018 в информационном поле. Кто-то стадионы строит, а кто-то отвечает за безопасность. Перед этими людьми я вообще преклоняюсь. Для служб безопасности это больше, чем ответственность. Они головой отвечают.

— Кубок конфедераций прошёл без терактов и сложностей. — Кубок был отличной тренировкой всех служб. Нужно понимать, что отмена визового режима для обладателей билетов и fan-id заставляет менять очень многие процессы. А нужно сделать так, чтобы не случилось ни одного инцидента. И без того в ряде стран идёт «промывка мозгов»: не езжайте в Россию, там небезопасно. Я со своей стороны делаю всё, чтобы праздник футбола остался праздником.