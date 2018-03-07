Ещё
Кроссовер Ferrari получит гибридный мотор V8
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер Ferrari получит гибридный мотор V8 

Quto.ru 7 марта 2018
Фото: Quto.ru
Первый бензин-электрический гибридный мотор Ferrari презентуют в середине 2019 года. Об этом заявил глава марки Серджо Маркьонне.
По его словам, гибридный мотор V8 сейчас проходит испытания. Это будет первый серийный гибрид со времен LaFerrari, которая была выпущена мелкой серией. Однако до сих пор не ясно, какая именно модель получит этот гибридный мотор.
По предварительным данным, это будет первый в истории кроссовер итальянской марки, глава которой еще пару лет назад заявлял, что Ferrari выпустит внедорожник «только через его труп». Ожидается, что новинка, которая уже получила «зеленый свет», будет соперничать с Bentley Bentayga PHEV.
Глава марки заявил, что новый гибрид будет сконструирован по более традиционной схеме, нежели это было реализовано в LaFerrari, использовавшей технологию Формулы-1.
Скорее всего, новая бензин-электрическая силовая установка получит возможность внешней зарядки батарей от розетки.
На данный момент никаких технических характеристик опубликовано не было. Читайте статью на QutoЧитайте также:Обновлённый Nissan Juke привезут в Россию летомХорватский Rimac обставил Tesla RoadsterАмериканцы нашли способ спасти бензиновые двигатели
Quto.ru: последние новости
Видео: Киргизские гаишники штрафуют себя сами Видео: Kia Stinger GT выставили против хваленого Ford Mustang GT Видео: Самый дешевый автомобиль в мире превратили в трекового монстра
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение