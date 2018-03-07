Кроссовер Ferrari получит гибридный мотор V8

Первый бензин-электрический гибридный мотор Ferrari презентуют в середине 2019 года. Об этом заявил глава марки Серджо Маркьонне.

По его словам, гибридный мотор V8 сейчас проходит испытания. Это будет первый серийный гибрид со времен LaFerrari, которая была выпущена мелкой серией. Однако до сих пор не ясно, какая именно модель получит этот гибридный мотор.

По предварительным данным, это будет первый в истории кроссовер итальянской марки, глава которой еще пару лет назад заявлял, что Ferrari выпустит внедорожник «только через его труп». Ожидается, что новинка, которая уже получила «зеленый свет», будет соперничать с Bentley Bentayga PHEV.

Глава марки заявил, что новый гибрид будет сконструирован по более традиционной схеме, нежели это было реализовано в LaFerrari, использовавшей технологию Формулы-1.

Скорее всего, новая бензин-электрическая силовая установка получит возможность внешней зарядки батарей от розетки.

На данный момент никаких технических характеристик опубликовано не было. Читайте статью на QutoЧитайте также:Обновлённый Nissan Juke привезут в Россию летомХорватский Rimac обставил Tesla RoadsterАмериканцы нашли способ спасти бензиновые двигатели