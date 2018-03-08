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Коня на скаку остановит: красавицы-военные в разных странах мира
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Коня на скаку остановит: красавицы-военные в разных странах мира 

Sputnik Узбекистан 8 марта 2018
Фото: Sputnik Узбекистан
В каких странах женщины служат в армии наравне с мужчинами, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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