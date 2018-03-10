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Toyota Supra запечатлели на видео в образе спорткара
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Toyota Supra запечатлели на видео в образе спорткара 

Car.ru 10 марта 2018
Фото: Car.ru
Японские автопроизводители Toyota решили для пущего эффекта в этом году представить свежую версию Supra в формате спортивного автомобиля.
Представители японского автобренда оставили в тайне параметры силового агрегата (ранее ходили слухи об агрегате на 340 л.с с восьмиступенчатой коробкой-автоматом.
Весь спортивный обвес представленной автоновинки реализован при помощи легких композитных материалов. Все прозрачные элементы машины (в том числе и все «стекла») изготовлены из высокопрочного пластика.
Концепт-версия получила гоночные кресла и компактный спортивный руль. О дате появления серийной модификации пока что информации не поступало.
Но за то стало известно, что в апреле автоновинка появится в игре Gran Turismo Sport.
Пока не ясно, показанный прототип был привезен для общего плана или же автопроизводитель строит какие-то конкретные планы на обновленный Supra.
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