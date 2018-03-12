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Российские военнослужащие в Приднестровье начали подготовку к торжественным мероприятиям в День Победы
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Российские военнослужащие в Приднестровье начали подготовку к торжественным мероприятиям в День Победы 

ТК «Звезда» 12 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В военном параде в Тирасполе примут участие более 100 военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, с ними уже начались тренировки по строевой подготовке.
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к тренировкам пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде в Тирасполе, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Для участия в нем было отобрано более 100 военнослужащих. Теперь начнутся регулярные занятия с парадными коробками по строевой подготовке.
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