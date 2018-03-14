СК: около 80% долгов по зарплате в Хабаровском крае приходится на бывший «Дальспецстрой»

"Общая сумма задолженности по заработной плате в Хабаровском крае на 1 марта 2018 года составляет 254,412 млн рублей, из них 203,53 млн рублей или 80% от общей задолженности по краю приходится на Главное военно-строительное управление №6 (ГВСУ №6, бывший «Дальспецстрой»)", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что с начала 2018 года в производстве краевого СК находилось 75 уголовных дел о невыплате заработной платы, по 23 делам расследование завершилось. В результате 1,91 тыс. работников получили положенные им 125 млн рублей.

ТАСС пока не располагает комментарием ГВСУ №6.