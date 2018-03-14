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СК: около 80% долгов по зарплате в Хабаровском крае приходится на бывший «Дальспецстрой»
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СК: около 80% долгов по зарплате в Хабаровском крае приходится на бывший «Дальспецстрой» 

ТАСС 14 марта 2018
ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Главное военно-строительное управление №6 (бывший "Дальспецстрой") задолжало своим сотрудникам более 203,5 млн рублей, что составляет 80% от общей суммы долгов по зарплате в Хабаровском крае. Об этом в среду сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) по региону.
"Общая сумма задолженности по заработной плате в Хабаровском крае на 1 марта 2018 года составляет 254,412 млн рублей, из них 203,53 млн рублей или 80% от общей задолженности по краю приходится на Главное военно-строительное управление №6 (ГВСУ №6, бывший «Дальспецстрой»)", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что с начала 2018 года в производстве краевого СК находилось 75 уголовных дел о невыплате заработной платы, по 23 делам расследование завершилось. В результате 1,91 тыс. работников получили положенные им 125 млн рублей.
ТАСС пока не располагает комментарием ГВСУ №6.
"Дальспецстрой" при Спецстрое России переименовали в ФГУП «Главное военно-строительное управление №6» приказом директора департамента имущественных отношений Министерства обороны России. Находится в подчинении Минобороны России. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которых являлось неритмичное финансирование по некоторым объектам строительства. На «ГВСУ №6» введена процедура внешнего управления.
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