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Предварительные итоги выборов в Москве могут подвести к 03:00 мск
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Предварительные итоги выборов в Москве могут подвести к 03:00 мск 

ТАСС 2 часа назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Предварительные итоги голосования на выборах президента РФ в Москве могут стать известными к 03:00 мск, сообщил журналистам в воскресенье председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
"Подсчет голосов будет в 7 раз быстрее осуществляться, чем на прошлых выборах, том числе благодаря QR-кодам. В 3 часа ночи, я думаю, мы уже будем знать. Окончательный [итог] будет позже", — сказал он.
По словам Ремчукова, явка избирателей на 19:00 мск в столице составила 52%.
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