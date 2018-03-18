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В Москве безопасность в ходе выборов президента России обеспечат 17 тысяч человек
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В Москве безопасность в ходе выборов президента России обеспечат 17 тысяч человек 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Москве безопасность в день выборов президента России 18 марта будут обеспечивать более 17 тысяч человек. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. «Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17 тысяч сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей народных дружин и общественных формирований», — сообщили в ГУ МВД.
В главке проинформировали, что в период подготовки к проведению выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследовали полицейские с техническими средствами и служебными собаками.
Ранее сообщалось, что московские власти усилят безопасность на городском транспорте в день президентских выборов.
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