В Москве безопасность в ходе выборов президента России обеспечат 17 тысяч человек

В Москве безопасность в день выборов президента России 18 марта будут обеспечивать более 17 тысяч человек. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. «Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17 тысяч сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей народных дружин и общественных формирований», — сообщили в ГУ МВД.

В главке проинформировали, что в период подготовки к проведению выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследовали полицейские с техническими средствами и служебными собаками.