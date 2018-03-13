Волонтеры ОК «Юго-Запад» поздравили ветеранов с праздником весны

В преддверии 8 марта активисты волонтерского объединения ОК «Юго-Запад» отделения Гагаринский и педагоги-наставники трогательно поздравили ветеранов педагогического труда образовательного комплекса с Международным женским днем.

Для женщин-ветеранов юные воспитанники дошкольного отделения № 1 изготовили красивые открытки из ткани. Каждая открытка была неповторимой. Мальчишки и девчонки очень старались, украшали открытки-конверты, написали и вложили внутрь самые добрые пожелания. Также ребята сами сделали из ниток и атласа яркие тюльпаны. Весенние цветы получились очень красивыми и натуральными. Женщины-ветераны были очень рады и благодарили дошколят за поздравления.