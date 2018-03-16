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Защитник «Атлетико» Хименес: мы недовольны игрой с «Локомотивом»
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Защитник «Атлетико» Хименес: мы недовольны игрой с «Локомотивом» 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «матрасники» обыграли «Локомотив» со счетом 5:1.
"Мы не можем быть полностью довольными этим матчем, несмотря на убедительнейшую победу, потому что эта виктория досталась нам ценой травмы ключевого игрока — защитника Фелипе Луиса (на 60-й минуте нападающий «Локомотива» Эдер случайно попал по ахиллу бразильца, и того унесли с поля на носилках, а позже он поднимался в автобус «Атлетико» на костылях. — "Газета.Ru"). Надеюсь, что он выбыл не на очень долгий срок, потому что мы действительно нуждаемся в нем во всех турнирах", — сказал Хименес в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Эльвирой Харуновой.
По сумме двух встреч «Атлетико» вышел в четвертьфинала Лиги Европы, обыграв «Локомотив» с общим счетом 8:1.
Ранее сообщалось, что Филипе Луис получил перелом малой берцовой кости левой ноги.
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