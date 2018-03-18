Дзюдоист Ильясов выиграл этап «Большого шлема» в Екатеринбурге 

Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал золото на этапе «Большого шлема», который завершился в Екатеринбурге.
Спортсмен первенствовал в весовой категории до 100 кг, в решающем поединке одолев бельгийца Тому Никифорова. Тамерлан Башаев взял бронзу в категории до 100 кг, а Таисия Киреева стала серебряным призёром (до 70 кг), уступив в финале бразильянке Марии Портеле.
Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Екатеринбург, Россия
Женщины. До 70 кг 1. Мария Портела (Бразилия)
2. Таисия Киреева (Россия)
3. Барбара Матич (Хорватия) и Барбара Тимо (Бразилия).
Мужчины. До 100 кг 1. Нияз Ильясов (Россия)
2. Тома Никифоров (Бельгия)
3. Даниэль Мукете (Беларусь) и Лаурин Бёлер (Австрия).
Свыше 100 кг 1. Хьога Ота (Япония)
2. Хенк Грол (Нидерланды)
3. Тамерлан Башаев (Россия) и Рафаэл Силва (Бразилия).