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Дзюдоист Ильясов выиграл этап «Большого шлема» в Екатеринбурге
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Дзюдоист Ильясов выиграл этап «Большого шлема» в Екатеринбурге 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: e1.ru
Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал золото на этапе «Большого шлема», который завершился в Екатеринбурге.
Спортсмен первенствовал в весовой категории до 100 кг, в решающем поединке одолев бельгийца Тому Никифорова. Тамерлан Башаев взял бронзу в категории до 100 кг, а Таисия Киреева стала серебряным призёром (до 70 кг), уступив в финале бразильянке Марии Портеле.
Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Екатеринбург, Россия
Женщины. До 70 кг  1. Мария Портела (Бразилия)
2. Таисия Киреева (Россия)
3. Барбара Матич (Хорватия) и Барбара Тимо (Бразилия).
Мужчины. До 100 кг  1. Нияз Ильясов (Россия)
2. Тома Никифоров (Бельгия)
3. Даниэль Мукете (Беларусь) и Лаурин Бёлер (Австрия).
Свыше 100 кг  1. Хьога Ота (Япония)
2. Хенк Грол (Нидерланды)
3. Тамерлан Башаев (Россия) и Рафаэл Силва (Бразилия).
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