Ростуризм: В актуализированный список завышающих цены на ЧМ-2018 отелей вошло 48 гостиниц

В актуализирован список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, по состоянию на 12 марта 2018 г. вошло 48 гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Федеральным агентством по туризму актуализирован список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В список нарушителей требований постановления по состоянию на 12 марта 2018 г. вошло 48 гостиниц — вдвое больше, чем было две недели назад», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в обновленном списке присутствуют семь гостиниц Калининградской области, которые фигурировали в прошлой редакции документа. Остальные 17 коллективных средств размещения скорректировали цены в соответствии с требованиями постановления №89.

«Больше всего случаев нарушений — 19 — отмечено в Санкт-Петербурге, далее следует Москва — девять, Калининградская область — восемь, Краснодарский край — семь, Волгоградская и Самарская области — по два. Замыкает «черный список» Свердловская область, где выявлен только один отель-нарушитель», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что обновленный список гостиниц направлен для принятия мер в Роспотребнадзор

«Черный список» зарекомендовал себя действенным инструментом борьбы с необоснованным завышением цен на размещение в гостиницах городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в период проведения матчей. Несмотря на то, что мы раз от раза выявляем новых несознательных отельеров, желающих получить сверхприбыль в ущерб имиджу страны и своей собственной деловой репутации, уже порядка 120 гостиниц, ранее нарушавших требования постановления №89, исправились и скорректировали цены. Мы будем продолжать работу по мониторингу стоимости гостиничного обслуживания в городах ЧМ-2018 и стимулировать участников рынка к установлению справедливых цен, поскольку это очень важно с точки зрения позиционирования нашей страны как привлекательного туристического направления и получения долгосрочного позитивного эффекта от проведения мирового футбольного первенства в том числе для самих российских отельеров», — приводятся в сообщении слова руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.