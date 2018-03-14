Ещё
Ростуризм: В актуализированный список завышающих цены на ЧМ-2018 отелей вошло 48 гостиниц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростуризм: В актуализированный список завышающих цены на ЧМ-2018 отелей вошло 48 гостиниц 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
В актуализирован список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, по состоянию на 12 марта 2018 г. вошло 48 гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
«Федеральным агентством по туризму актуализирован список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В список нарушителей требований постановления по состоянию на 12 марта 2018 г. вошло 48 гостиниц — вдвое больше, чем было две недели назад», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в обновленном списке присутствуют семь гостиниц Калининградской области, которые фигурировали в прошлой редакции документа. Остальные 17 коллективных средств размещения скорректировали цены в соответствии с требованиями постановления №89.
«Больше всего случаев нарушений — 19 — отмечено в Санкт-Петербурге, далее следует Москва — девять, Калининградская область — восемь, Краснодарский край — семь, Волгоградская и Самарская области — по два. Замыкает «черный список» Свердловская область, где выявлен только один отель-нарушитель», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что обновленный список гостиниц направлен для принятия мер в Роспотребнадзор.
«Черный список» зарекомендовал себя действенным инструментом борьбы с необоснованным завышением цен на размещение в гостиницах городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в период проведения матчей. Несмотря на то, что мы раз от раза выявляем новых несознательных отельеров, желающих получить сверхприбыль в ущерб имиджу страны и своей собственной деловой репутации, уже порядка 120 гостиниц, ранее нарушавших требования постановления №89, исправились и скорректировали цены. Мы будем продолжать работу по мониторингу стоимости гостиничного обслуживания в городах ЧМ-2018 и стимулировать участников рынка к установлению справедливых цен, поскольку это очень важно с точки зрения позиционирования нашей страны как привлекательного туристического направления и получения долгосрочного позитивного эффекта от проведения мирового футбольного первенства в том числе для самих российских отельеров», — приводятся в сообщении слова руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.
Агентство «Москва»: последние новости
Организаторы и участники ЧМ-2018 смогут получать разрешения на использование радиочастот за два дня Две поликлиники, детский сад, школу волейбола и центр фехтования планируют открыть в Химках до конца года Более 100 тыс. болельщиков из 120 стран забронировали билеты на бесплатные поезда на ЧМ-2018
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России8
Новая «бомба» для России от WADA18
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
00:54
Россия получила еще две медали Паралимпиады
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение