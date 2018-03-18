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Регионы России показали рекордную явку на выборах президента
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Регионы России показали рекордную явку на выборах президента 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Капитал страны
Россияне активно голосуют на президентских выборах, явка превышает показатели 2012 года.
Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов сообщил, что к 10.00 явка избирателей примерно на 4% выше, чем в 2012 году, пишет «Тихоокеанская звезда».
За первые два часа с момента начала выборов президента России в Приморье свой голос отдали 9,07% избирателей (в 2012 году — 7,02%), передает «Восток-Медиа».
«Утренние показатели побили все имеющиеся рекорды прошлых лет по региону», — передает агентство.
По данным ЦИК Якутии на 10.00 в республике явка составила 11,44% избирателей (в 2012 году — 7,99%), пишут «Вести Якутии».
В Сахалинской области к 12.00 явка также значительно выше, чем на выборах президента в 2012 году (29,03% против 20,44%), пишет Sakhalin.info.
«Сахалин и Курилы бьют рекорды по явке избирателей», — передает Regnum.
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