Регионы России показали рекордную явку на выборах президента

Россияне активно голосуют на президентских выборах, явка превышает показатели 2012 года.

Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов сообщил, что к 10.00 явка избирателей примерно на 4% выше, чем в 2012 году, пишет «Тихоокеанская звезда».

За первые два часа с момента начала выборов президента России в Приморье свой голос отдали 9,07% избирателей (в 2012 году — 7,02%), передает «Восток-Медиа».

«Утренние показатели побили все имеющиеся рекорды прошлых лет по региону», — передает агентство.

По данным ЦИК Якутии на 10.00 в республике явка составила 11,44% избирателей (в 2012 году — 7,99%), пишут «Вести Якутии».

В Сахалинской области к 12.00 явка также значительно выше, чем на выборах президента в 2012 году (29,03% против 20,44%), пишет Sakhalin.info.

«Сахалин и Курилы бьют рекорды по явке избирателей», — передает Regnum.