МЧС напоминает о запрете выхода на лед в Петербурге с 15 марта 

С 15 марта в Петербурге запрещается выходить на лед, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области.
По информации ведомства, в результате потепление лед на водоемах уже успел подтаять, и выходить на него очень опасно.
С четверга рейды спасателей и представителей правоохранительных органов по акватории Финского залива будут усилены. Проверяющие будут мониторить ледовую обстановку и следить за соблюдением запрета.
Все нарушители будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.