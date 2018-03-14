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МЧС напоминает о запрете выхода на лед в Петербурге с 15 марта
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МЧС напоминает о запрете выхода на лед в Петербурге с 15 марта 

АиФ Санкт-Петербург 14 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С 15 марта в Петербурге запрещается выходить на лед, предупреждает ГУ МЧС России по городу и области.
По информации ведомства, в результате потепление лед на водоемах уже успел подтаять, и выходить на него очень опасно.
С четверга рейды спасателей и представителей правоохранительных органов по акватории Финского залива будут усилены. Проверяющие будут мониторить ледовую обстановку и следить за соблюдением запрета.
Все нарушители будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.
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