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Россияне не ощутят британских санкций
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Россияне не ощутят британских санкций 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Меры, предпринятые Великобританией против России по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля, никак не отразятся на обычных россиянах, сообщает Sky.
Автор заметки уверен, что многие граждане России даже не следят за развитием событий по делу бывшего полковника ГРУ. Точно так же они не заметят отсутствия британских официальных лиц на Чемпионате мира по футболу 2018 года.
Кроме того, россиян не слишком сильно обеспокоит неминуемое усложнение процедуры получения виз в Соединенное Королевство.
«Великобритания — дорогая страна, в которую они не могут себе позволить регулярно ездить», — убежден журналист.
Два дня назад премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других жителей британского города Солсбери. В связи с этим Лондон принял решение в течение недели выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку, не отправлять ни одно официальное лицо на Чемпионат мира и отменить приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в британскую столицу.
Кроме того, Мэй пригрозила России заморозкой ее госактивов при условии, что Великобритании станет известно об их использовании против безопасности страны, а также ужесточением таможенного контроля и контроля за частными самолетами.
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