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Меркель: речи о бойкоте ЧМ-2018 на заседании Совета ЕС идти не будет
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Меркель: речи о бойкоте ЧМ-2018 на заседании Совета ЕС идти не будет 

BFM.RU 18 часов назад
Европейский союз придерживается единой позиции относительно покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, будет обсуждать эту тему на заседании Совета ЕС, но вне контекста гипотетического бойкота чемпионата мира по футболу в России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, передает ТАСС.
«У нас единое мнение, мы точно будем обсуждать и эту тему на заседании Совета ЕС. Но речь идет не о бойкоте чемпионата мира, речь пока идет о том, чтобы было произведено расследование», — сказала Меркель. Она приветствовала слова главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что Лондон прорабатывает возможность перепроверки проб вещества, которым отравили Скрипаля, при помощи независимой стороны. «Могу только надеяться, что Россия также будет участвовать в расследовании», — отметила глава правительства ФРГ.
В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу об отравлении Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира, который будет проходить в России. 14 марта Мэй обвинила Москву в «незаконном использовании силы против» ее страны в связи с делом Скрипаля. Она сообщила о высылке из королевства в течение недели 23 российских дипломатов, а также об отказе от присутствия британских официальных лиц на чемпионате мира по футболу в России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. Россия призвала Великобританию не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.
Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества 4 марта в английском городе Солсбери. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.
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