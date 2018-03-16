Меркель: речи о бойкоте ЧМ-2018 на заседании Совета ЕС идти не будет

«У нас единое мнение, мы точно будем обсуждать и эту тему на заседании Совета ЕС. Но речь идет не о бойкоте чемпионата мира, речь пока идет о том, чтобы было произведено расследование», — сказала Меркель. Она приветствовала слова главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что Лондон прорабатывает возможность перепроверки проб вещества, которым отравили Скрипаля, при помощи независимой стороны. «Могу только надеяться, что Россия также будет участвовать в расследовании», — отметила глава правительства ФРГ.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу об отравлении Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира, который будет проходить в России. 14 марта Мэй обвинила Москву в «незаконном использовании силы против» ее страны в связи с делом Скрипаля. Она сообщила о высылке из королевства в течение недели 23 российских дипломатов, а также об отказе от присутствия британских официальных лиц на чемпионате мира по футболу в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. Россия призвала Великобританию не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества 4 марта в английском городе Солсбери. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.