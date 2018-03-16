Спортивный директор «Ман Сити»: хотели сыграть с командой из другой страны

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал итог жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов для команды — «горожанам» предстоит сыграть с «Ливерпулем».

«В Лиге чемпионов нет места ошибкам. Всё должно работать слаженно, нужно идеально выступить в обеих встречах. Мы знаем, насколько силён «Ливерпуль» — в чемпионате они обыграли нас дома, но мы также смогли одолеть их на своём стадионе. Мы знаем друг друга очень хорошо, у них атакующая команда. Нас ожидают две фантастические игры и прекрасное футбольное зрелище. Мы любим путешествовать и, конечно же, хотели отправиться в другую страну, но что есть, то есть», — цитирует Бегиристайна официальный «твиттер» «Манчестер Сити».